Belen Rodriguez provoca la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Il dettaglio che non passa inosservato (Di giovedì 4 agosto 2022) Da una parte Belen Rodriguez, dall’altra Giulia Tordini. Una è il passato, l’altra potrebbe rappresentare il futuro di Antonino Spinalbese, ex compagno della showgirl argentina ed a quanto pare prossimo concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore le due donne sembrano essersi stuzzicate via Instagram, in una sorta di botta e risposta attraverso le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 agosto 2022) Da una parte, dall’altra Giulia Tordini. Una è ilto, l’altra potrebbe rappresentare il futuro di, ex compagno della showgirl argentina ed a quanto pare prossimo concorrente del Grande Fratello Vip. Nellete ore le due donne sembrano essersi stuzzicate via Instagram, in una sorta di botta e risposta attraverso le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Belen Rodriguez provoca la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Il dettaglio che non passa inosservato… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più/ Baci appassionati e… - infoitcultura : Fuga d'amore a Ponza per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia non si nasconde più - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze romantiche a Ponza - infoitcultura : Belen Rodriguez, lo scoop: “Vuole un terzo figlio insieme a Stefano” -