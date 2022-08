Attilio Fontana in ospedale prima di un intervento, è un momento difficile: “Ci rivediamo al via” (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ una notizia che riguarda Attilio Fontana che arriva all’improvviso ai suoi follower, a tutti, forse come è arrivata a lui che dall’ospedale mostra il momento più duro della sua vita. Attilio Fontana è sul lettino di un ospedale, camice e cuffietta, è evidente che sta per entrare in sala operatoria, ma che succede? Fino a pochi giorni fa sui social condivideva sorridente attimi di felicità con Clizia Fornasier per il premio ricevuto per “Due coppie scoppiate” come migliore commedia, un premio ritirato a Borgo Lanciano, nelle Marche. Oggi invece, Attilio Fontana ha le lacrime agli occhi, il volto di chi è sofferente. Non dice molto ma le frasi che aggiunge fanno pensare a una malattia contro cui combattere. Perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ una notizia che riguardache arriva all’improvviso ai suoi follower, a tutti, forse come è arrivata a lui che dall’mostra ilpiù duro della sua vita.è sul lettino di un, camice e cuffietta, è evidente che sta per entrare in sala operatoria, ma che succede? Fino a pochi giorni fa sui social condivideva sorridente attimi di felicità con Clizia Fornasier per il premio ricevuto per “Due coppie scoppiate” come migliore commedia, un premio ritirato a Borgo Lanciano, nelle Marche. Oggi invece,ha le lacrime agli occhi, il volto di chi è sofferente. Non dice molto ma le frasi che aggiunge fanno pensare a una malattia contro cui combattere. Perché ...

