Argentina, aggressione shock all’arbitro donna – VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Argentina, arbitro donna aggredito alle spalle. Grave episodio di violenza durante una partita della terza divisione regionale. Ha del clamoroso quanto accaduto in Argentina la scorsa domenica in un match di terza divisione tra Independencia e Garmense. Cristian Tirone, giocatore che milita nella Garmense, ha colpito alle spalle l’arbitro donna – Dalma Magali Cortadi – con un pugno sul collo dopo delle proteste accese per una decisione non gradita. Ecco il VIDEO dello spiacevole accaduto, condannato fermamente dal club in un post sui social. ARBITRO donna AGGREDITA IN Argentina Brutto episodio di violenza in Argentina, dove un giocatore ha colpito con un pugno alle spalle l’arbitro donna dell’incontro dopo l’espulsione. Attimi di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 4 agosto 2022), arbitroaggredito alle spalle. Grave episodio di violenza durante una partita della terza divisione regionale. Ha del clamoroso quanto accaduto inla scorsa domenica in un match di terza divisione tra Independencia e Garmense. Cristian Tirone, giocatore che milita nella Garmense, ha colpito alle spalle l’arbitro– Dalma Magali Cortadi – con un pugno sul collo dopo delle proteste accese per una decisione non gradita. Ecco ildello spiacevole accaduto, condannato fermamente dal club in un post sui social. ARBITROAGGREDITA INBrutto episodio di violenza in, dove un giocatore ha colpito con un pugno alle spalle l’arbitrodell’incontro dopo l’espulsione. Attimi di ...

zazoomblog : Argentina aggressione shock alle spalle dell’arbitro donna (VIDEO) - #Argentina #aggressione #shock #spalle - zazoomblog : Argentina aggressione shock alle spalle dell’arbitro donna (VIDEO) - #Argentina #aggressione #shock #spalle - sportface2016 : Bruttissimo episodio di violenza in #Argentina con l'arbitro donna colpita alle spalle - CorrNazionale : In Argentina calciatore colpisce arbitra alle spalle: il video shock dell’aggressione avvenuta in un torneo regiona… - CalcioWeb : Brutale aggressione di un #calciatore nei confronti di un #arbitro donna: l'episodio gravissimo si è verificato in… -