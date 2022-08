Amici, Sangiovanni: ecco chi è la misteriosa ragazza con cui si mormora abbia tradito Giulia (Di giovedì 4 agosto 2022) Negli scorsi giorni si è diffusa la voce che Sangiovanni avesse tradito la fidanzata Giulia Stabile, ballerina conosciuta lo scorso anno ad Amici 20, con una ragazza con cui chiacchierava a un concerto. I volti molto vicini facevano pensare a un bacio, ma i due pare stessero solo parlando. Ciò non toglie che le voci di tradimento sono state alimentate sia dal fatto che lei, interrogata in merito, non ha smentito, sia dai tantissimi like che Sangiovanni mette alle sue foto su Instagram. Ma chi è questa misteriosa ragazza? Lei è la cantante e attrice Clara Soccini, presto protagonista della serie tv “Mare fuori”, e di certo la sua bellezza non può far stare tranquilla Giulia Stabile! Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 agosto 2022) Negli scorsi giorni si è diffusa la voce cheavessela fidanzataStabile, ballerina conosciuta lo scorso anno ad20, con unacon cui chiacchierava a un concerto. I volti molto vicini facevano pensare a un bacio, ma i due pare stessero solo parlando. Ciò non toglie che le voci di tradimento sono state alimentate sia dal fatto che lei, interrogata in merito, non ha smentito, sia dai tantissimi like chemette alle sue foto su Instagram. Ma chi è questa? Lei è la cantante e attrice Clara Soccini, presto protagonista della serie tv “Mare fuori”, e di certo la sua bellezza non può far stare tranquillaStabile! Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

