(Di giovedì 4 agosto 2022) : è italiano e non sa nullanascitabimba Ilsarebbe italiano e non a conoscenzasua nascita. A dirlo sarebbe statadl carcere di San Vittore a Milano, dove è detenuta per aver abbandonato e lasciato morire di stenti la bambina di 18 mesi. La donna lo avrebbe detto ai suoi avvocati Luca D’Auria e Solange Marchignoli durante l’ultimo incontro tenutosi ieri, 3 agosto. Questo smentirebbe le dichiarazioni sostenute fino ad ora, secondo cui la donna non sapeva nemmeno di essere incinta e di non conoscere l’identità del. Leggi anche: MORTE DI, ECCO COSA CHIEDE LA MADRE DAL CARCERE In realtà, ...

SandraM_Tcon0 : Gli occhi tristi di questa bimba sono strazianti. I servizi sociali, cosi celeri nel togliere i figli a famigli… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Messaggi solidali e proposte di aiuto Le lettere ad Alessia Pifferi in carcere - 361_magazine : Alessia Pifferi ha parlato del padre biologico della piccola Diana - Affaritaliani : Messaggi solidali e proposte di aiuto Le lettere ad Alessia Pifferi in carcere - bizcommunityit : Alessia Pifferi ha mentito: sapeva perfettamente chi è il padre di Diana, morta di stenti a 18 mesi -

Parla e si confida, come forse non aveva mai avuto il desiderio (ma anche l'opportunità) di fare prima., la 36enne madre della piccola Diana - la bimba di 18 mesi abbandonata sola in casa per sei giorni e morta di stenti due settimane fa in un appartamento del quartiere popolare di Ponte ...Era il tassello mancante, ma non ci sono particolari interessi investigativi in tal senso. La versione dell'uomo potrebbe però essere utile per verificare ulteriormente la veridicità dei racconti ...Alessia Pifferi ha parlato del padre biologico della piccola Diana: è italiano e non sa nulla della nascita della bimba ...La donna che ha lasciato morire di stenti la propria figlia Diana di 18 mesi sta ricevendo in carcere lettere di solidarietà e proposte di aiuto ...