Zelensky pensa alle Unioni Civili in Ucraina: "Diritti per tutti" (Di mercoledì 3 agosto 2022) In Ucraina il mese scorso c'è stata una raccolta firme per chiedere la legalizzazione del matrimonio egualitario e decine di migliaia di persone hanno aderito a questa iniziativa. Da qualche giorno è stato superato il numero di sottoscrizioni necessarie perché il presidente ucraino prendesse in considerazione la proposta e infatti oggi Volodymyr Zelensky ha rotto il silenzio. Il presidente si è detto pronto a valutare la legalizzazione delle Unioni Civili, ma ha anche aggiunto che in tempo di guerra non intende modificare la definizione di matrimonio presente nella costituzione del suo paese. Zelensky ha spiegato che anche volendo la costituzione non può essere modificata in un periodo in cui c'è la legge marziale (in vigore dall'inizio dell'invasione russa).

