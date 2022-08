Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)DEL 2 AGOSTOORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO CIRCONE REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA STAZIONE METROPOLITANA PANTANO CON DISAGI NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SULL AVIA AURELIA CI SONO CODE PER CANTIERI A RIDOSSO DELLO SVINCOLO PER FREGENE PER CHI PROCEDE VERSO IL RACCORDO E SEMPRE PER CANTIERI CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO CON ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI CON QUESTO E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral