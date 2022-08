TIM risparmia su Dazn. Che ora apre a Sky e altre piattaforme

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La Seria A disarà visibile anche sulla piattaforma Sky. La notizia è stata anticipata dal Sole 24 ore. E’ pronto in fatti l’accordo che pone le basi per questa svolta. Un nuovo assetto si delinea, che ora dovrebbe essere ratificato dal cda di TIM. Lo annuncia anche una nota di Adn Kronos che riprende l’articolo di Andrea Biondi pubblicato dal quotidiano confindustriale. Il primo passaggio, quindi, della vicenda, è quello che chiama in causa i rapporti trae Tim, con la trattativa tra il ceo del gigante delle tlc, Pietro Labriola e il nuovo ad dello streamer, Stefano Azzi, che avrebbe partorito una soluzione. Con lo stop all’esclusiva e una sensibile riduzione del pagamento da parte della società telefonica. Secondo il Sole, Tim risparmierà una novantina di milioni annui sui 340 dovuti. Il secondo passaggio – le novità sono attese per ...