"So chi è il padre di Diana ". La confessione di Alessia Pifferi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Stando a quando riporta ilgiorno.it , la 36enne si sarebbe confidata con i suoi legali, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, rivelando l'identità del papà della piccola Diana. L'uomo sarà ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Stando a quando riporta ilgiorno.it , la 36enne si sarebbe confidata con i suoi legali, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, rivelando l'identità del papà della piccola. L'uomo sarà ...

CarloCalenda : Questo è il luogo di chi condivide il pensiero sui liberi e forti di #Sturzo, il liberal progressismo di #Rosselli… - Vale1Val91 : RT @ICELASANDY: No raga non ci posso credere…Vorrei abbracciare Emma e non lasciarla più in questo momento! Chi la segue dagli inizi sa qua… - giorgiamarronci : RT @ICELASANDY: No raga non ci posso credere…Vorrei abbracciare Emma e non lasciarla più in questo momento! Chi la segue dagli inizi sa qua… - ICELASANDY : No raga non ci posso credere…Vorrei abbracciare Emma e non lasciarla più in questo momento! Chi la segue dagli iniz… -