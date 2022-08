“Sarai sempre con noi”. Lutto nel calcio italiano: “Nessuno dimenticherà le tue imprese” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lutto nello sport italiano: è morto a 73 anni Villiam Vecchi. Lo storico portiere del Milan se n’è andato lasciando un gran dolore tra tifosi e dirigenti vari. La sua è stata una vita dedicata interamente al calcio. Vecchi difese la porta de Milan all’inizio degli anni ’70. Villiam Vecchi fu, tra le altre cose, tra i titolari della finale di Coppa delle Coppe a Salonicco nel ’73 nella storica partita contro il Leeds United e disputò la finale di Coppa Italia dello stesso anno contro la Juve, parando i rigori di Anastasi e Bettega. Poi andò al Cagliari, nel Como e nella Spal, per poi tornare al Milan da allenatore dei portieri nel 2001, ma in mezzo, tra l’87 e il ’96, ci furono i due periodi da allenatore della Reggiana. Prima fu vice di Marchioro, e poi allenò i portieri nel periodo del mister e amico fraterno Carlo Ancelotti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)nello sport: è morto a 73 anni Villiam Vecchi. Lo storico portiere del Milan se n’è andato lasciando un gran dolore tra tifosi e dirigenti vari. La sua è stata una vita dedicata interamente al. Vecchi difese la porta de Milan all’inizio degli anni ’70. Villiam Vecchi fu, tra le altre cose, tra i titolari della finale di Coppa delle Coppe a Salonicco nel ’73 nella storica partita contro il Leeds United e disputò la finale di Coppa Italia dello stesso anno contro la Juve, parando i rigori di Anastasi e Bettega. Poi andò al Cagliari, nel Como e nella Spal, per poi tornare al Milan da allenatore dei portieri nel 2001, ma in mezzo, tra l’87 e il ’96, ci furono i due periodi da allenatore della Reggiana. Prima fu vice di Marchioro, e poi allenò i portieri nel periodo del mister e amico fraterno Carlo Ancelotti, ...

GuidoDeMartini : ?? GIUSEPPE DE DONNO ?? 27-7-2021: 1 anno fa ci lasciava un Medico con la “M” maiuscola. Lui ha provato a curare v… - hufflexmoony : calliope burns sarai per sempre famosa #firstkill - MilanismoPuro : @ilLazeticiano IL problema è sempre quello. Fin quando sarai costretto a fare le nozze coi fichi secchi... - marcello_vona : Di Maio non ti crucciar. Comunque sei diventato un VIP. Nella peggiore delle ipotesi sarai chiamato per partecipare… - Pitervu : @Elipapa73 @occhidastrega69 @TRAVELLER368 @ChoosyGirl73 Assolutamente si tu ci sarai sempre -

Oroscopo di giovedì 4 agosto: giornata stellare, ecco per chi Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) " Sarai una persona di famiglia anche in questo giovedì di ... Oggi puoi incontrare qualcuno che hai sempre sognato. La persona sarà interessante e avventurosa come ... Consigli e Trucchi per i Giochi di Slot Machine Online Le istruzioni per le slot di alta qualità sono sempre integrate nel gioco e ti permettono di ... Nel caso in cui decidessi di giocarci con denaro reale, conoscerai già i meccanismi e sarai in grado di ... LA NAZIONE Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) "una persona di famiglia anche in questo giovedì di ... Oggi puoi incontrare qualcuno che haisognato. La persona sarà interessante e avventurosa come ...Le istruzioni per le slot di alta qualità sonointegrate nel gioco e ti permettono di ... Nel caso in cui decidessi di giocarci con denaro reale, conoscerai già i meccanismi ein grado di ... "Sono già passati 53 giorni senza di te Sarai sempre un esempio per tutti"