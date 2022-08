Programmi TV di stasera | mercoledì 3 agosto 2022 Per il ciclo ‘C’est la comédie’ | su Rai 3 la prima tv di Regine del Campo

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 agosto 2022)delRai1, ore 21.25: Superquark Divulgazione. Continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari della BBC nella quarta puntata del programma condotto da Piero Angela. Lo scenario sarà quello dell’acqua dolce, che occupa solo una piccola parte della superficie della terra ma è un luogo vitale per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. Si andrà poi alla scoperta di una parte meno nota dei trapianti che permette però di salvare numerose vite umane. Si parlerà della Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena, è una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti. Alberto Angela, tra gli Iceberg della Groenlandia, racconterà di questi giganti galleggianti navigandoci in mezzo, tra scenari ...