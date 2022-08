Napoli, De Laurentiis annuncia: «Non prenderò più africani» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il presidente del Napoli De Laurentiis ha fatto un particolare annuncio per quanto riguarda i calciatori africani Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in una lunga intervista a Smart Talk, ha fatto anche un particolare annuncio per quanto riguarda i calciatori africani. CALCIATORI africani – «Ai miei ho detto ‘Basta africani’. Gli voglio bene ma devono firmarmi una rinuncia alla Coppa d’Africa. Non li ho mai a disposizione. Siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro». LEGGI QUI LE ALTRI DICHIARAZIONI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il presidente delDeha fatto un particolare annuncio per quanto riguarda i calciatoriIl presidente delAurelio De, in una lunga intervista a Smart Talk, ha fatto anche un particolare annuncio per quanto riguarda i calciatori. CALCIATORI– «Ai miei ho detto ‘Basta’. Gli voglio bene ma devono firmarmi una rinuncia alla Coppa d’Africa. Non li ho mai a disposizione. Siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro». LEGGI QUI LE ALTRI DICHIARAZIONI L'articolo proviene da Calcio News 24.

