Meteo mercoledì: nuova ondata di caldo africano sull’Italia, con punte di 38°C (Di mercoledì 3 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Per l’Italia si prospettano giornate davvero molto calde ma non raggiungeremo gli estremi di Luglio e considerato che su diverse regioni fa già parecchio caldo, possiamo vederla solo come un’estensione di questo gran caldo anche laddove non c’è ancora. In primis le regioni settentrionali dove si torneranno a toccare 37/38°C in Val Padana, poi sul Centro ma con un aumento contenuto rispetto a questi giorni e infine al Sud dove si scalderanno di nuovo la Puglia e la Basilicata fino alla soglia dei 38°C. un’ondata di caldo certamente non eccezionale che si inserisce in un momento stagionale che statisticamente è il più caldo dell’anno e che potrebbe non essere particolarmente duratura. Oltretutto la cellula africana che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Per l’Italia si prospettano giornate davvero molto calde ma non raggiungeremo gli estremi di Luglio e considerato che su diverse regioni fa già parecchio, possiamo vederla solo come un’estensione di questo grananche laddove non c’è ancora. In primis le regioni settentrionali dove si torneranno a toccare 37/in Val Padana, poi sul Centro ma con un aumento contenuto rispetto a questi giorni e infine al Sud dove si scalderanno di nuovo la Puglia e la Basilicata fino alla soglia dei. un’dicertamente non eccezionale che si inserisce in un momento stagionale che statisticamente è il piùdell’anno e che potrebbe non essere particolarmente duratura. Oltretutto la cellula africana che ...

