Meteo, agosto di caldo torrido: “In Italia batterà ogni record” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Per la sesta volta da maggio, il Meteo fa impazzire di caldo l’Italia. In queste ore una nuova fiammata africana arriva non solo sul nostro Paese ma sull’intera Europa centro-occidentale. Nei prossimi giorni l’alta pressione nordafricana, come ha già fatto almeno cinque volte da maggio, si spingerà verso Nord. Attraverserà lo Stretto di Gibilterra e penetrerà nella Penisola Iberica. Saranno Spagna e Portogallo le prime regioni a risentire dell’espansione del Cammello, come gli esperti Meteo definiscono, in gergo, l’anticiclone africano. Meteo, super caldo dal 4 agosto Dalla Spagna il caldo anomalo si dirigerà lungo un percorso ormai collaudato, dai Pirenei verso le Alpi. Gli esperti Meteo attendono temperature di 10 gradi oltre la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Per la sesta volta da maggio, ilfa impazzire dil’. In queste ore una nuova fiammata africana arriva non solo sul nostro Paese ma sull’intera Europa centro-occidentale. Nei prossimi giorni l’alta pressione nordafricana, come ha già fatto almeno cinque volte da maggio, si spingerà verso Nord. Attraverserà lo Stretto di Gibilterra e penetrerà nella Penisola Iberica. Saranno Spagna e Portogallo le prime regioni a risentire dell’espansione del Cammello, come gli espertidefiniscono, in gergo, l’anticiclone africano., superdal 4Dalla Spagna ilanomalo si dirigerà lungo un percorso ormai collaudato, dai Pirenei verso le Alpi. Gli espertiattendono temperature di 10 gradi oltre la ...

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - Toni_ct_1 : RT @Figadcompensato: La sveglia suona alle 6 per garantirmi la mia morning routine prima del lavoro. Controllo il meteo: giornata rovente.… - Figadcompensato : La sveglia suona alle 6 per garantirmi la mia morning routine prima del lavoro. Controllo il meteo: giornata roven… - TuttoSuMilano : Meteo a #Milano: le previsioni del 3 agosto - StaserasolounTG : RT @meteoredit: #3agosto Le previsioni #meteo per oggi, mercoledì 3 agosto 2022 ?? -