Fiumicino, incidente sul viadotto dell’aeroporto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – Momenti di paura a Fiumicino nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio. Un incidente si è verificato sul viadotto di via dell’aeroporto, all’altezza dell’autovelox. Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro, ma un’auto risulta molto danneggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per ricostruire i fatti e gestire il traffico, e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– Momenti di paura anel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio. Unsi è verificato suldi via, all’altezza dell’autovelox. Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro, ma un’auto risulta molto danneggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per ricostruire i fatti e gestire il traffico, e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...

LuceverdeRoma : [AGG] ??? Code in aumento causa incidente tra A91 Roma-Fiumicino e Laurentina > carreggiata esterna #Luceverde - LuceverdeRoma : [AGG] ? #Roma #Traffico (incidente risolto) - Raccordo Anulare ?? ?? ?? Rallentamenti tra Bivio Roma Fiumicino e Tusc… - romamobilita : #Roma #viabilità Circa 6 km di coda sul Raccordo, in carreggiata esterna, per un incidente che si è verificato in c… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico e #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code a tratti tra Bivio Roma Fiumicino e Laurentina > Esterna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #Traffico #Incidente - Raccordo Anulare Code a tratti tra : ?????? Diramazione Roma Sud e Ardeatina > interna… -