Dl Aiuti bis, pensioni e tredicesima: news in bozza decreto (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Arrivano novità su calcolo pensioni e tredicesima mensilità nel decreto Aiuti bis. Secondo le ultime news, nella bozza del provvedimento si legge che "al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022; la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità". Gli oneri di questa misura ...

