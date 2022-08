Coro sessista al concerto di Myss Keta Lei sbotta e minaccia di lasciare il palco

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ai concerti solitamente il pubblico canta a squarciagola, balla, salta, batte le mani e fa i cori per incitare l’artista. Ultimamente, però, accade sempre più spesso che gli spettatori prendano di mira chi c’è sul. L’ultimo spiacevole episodio è capitato alla rapper e cantautrice. Durante la sua ultima performance per il tour di “Club Topperia“, lasi è trovata costretta a interrompere lo show perché da una sezione del pubblico si è alzato une discriminatorio: “Oh, portaci a putt…e“, parole che hanno parecchio indispettito l’artista. @ alessiatarulli Mai mettersi contro la queen #miss#pazzeska #fyp ? suono originale – Alessia Tarulli In un video immortalato da una ragazza presente ...

