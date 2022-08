Come scegliere gli occhialini da nuoto più adatti alle tue esigenze (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli occhialini da nuoto sono un accessorio fondamentale a tutti i livelli, sia per chi pratica a livello amatoriale, sia per chi è già a un livello professionale. La funzione principale - ovviamente - è quella di proteggere gli occhi dal cloro e dal sale, ma servono anche a migliorare la visuale in acqua. Ma Come si fa a scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze? Abbiamo cercato di fare chiarezza. In commercio ce ne sono davvero tanti, delle più diverse forme. Agli opposti ci sono gli occhialini piccoli e minimalisti, da competizione, molto idrodinamici e meno confortevoli perché pensati per una prestazione più o meno breve. E gli occhialini con lenti più grandi, preferiti solitamente da chi nuota a livello amatoriale o da chi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Glidasono un accessorio fondamentale a tutti i livelli, sia per chi pratica a livello amatoriale, sia per chi è già a un livello professionale. La funzione principale - ovviamente - è quella di proteggere gli occhi dal cloro e dal sale, ma servono anche a migliorare la visuale in acqua. Masi fa aquelli piùproprie? Abbiamo cercato di fare chiarezza. In commercio ce ne sono davvero tanti, delle più diverse forme. Agli opposti ci sono glipiccoli e minimalisti, da competizione, molto idrodinamici e meno confortevoli perché pensati per una prestazione più o meno breve. E glicon lenti più grandi, preferiti solitamente da chi nuota a livello amatoriale o da chi ...

