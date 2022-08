Alessia Pifferi | «Vi dico chi è il padre di mia figlia Diana» È italiano e non sa niente

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La 36enne, madre della bambina morta di stenti a 18 mesi, si è confidata con i suoi avvocati. In precedenza aveva sempre detto di non sapere neppure di essere incinta: probabilmente non voleva compromettere la relazione con il compagno

Alessia Pifferi, le confessioni: «So chi è il padre di Diana e sapevo di essere incinta, ma lui ignora tutto» - Alessia Pifferi, richiesta di incidente probatorio sul biberon di Diana - La 36enne, madre della bimba di 18 mesi morta di stenti, avrebbe rivelato agli avvocati di conoscere l'identità del padre - La richiesta di Alessia Pifferi dal carcere: vuole vedere il fidanzato

L'identità del padre (un italiano) era uno dei tasselli mancanti nella vicenda di, la 36enne residente in via Parea in carcere da due settimane con l'accusa di omicidio volontario ... Alessia Pifferi sa chi è il padre di Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre. E sapeva di essere incinta, al contrario di quanto ...