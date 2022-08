williamsoi9 : #Zanda ha detto una bugia! #Calenda era candidato alle europee con una sua lista, collegata al #Pd, ma distinta.… - zazoomblog : Zanda: «Carlo si ricordi: è stato eletto con noi. E chiunque si allontana dal M5S va apprezzato» - #Zanda: #«Carlo… - Luxgraph : Zanda: «Carlo si ricordi: è stato eletto con noi. E chiunque si allontana dal M5S va apprezzato» #corriere #news #2… -

Corriere della Sera

Conte cede: niente nome sul simbolo: "si ricordi: è stato eletto con noi. E chiunque si allontana dal M5S va apprezzato" Di certo, il sistema delle Parlamentarie si è messo in moto. Sul ...: "si ricordi: è stato eletto con noi. E chiunque si allontana dal M5S va apprezzato". • Bonino: "L'accordo è possibile, fermiamo la destra putiniana. Renzi in coalizione No". ... Zanda: «Carlo si ricordi: è stato eletto con noi. E chiunque si allontana dal M5S va apprezzato» Le chances di un accordo fra Azione e Pd per le elezioni del 25 settembre si giocano tutte nell’incontro tra Carlo Calenda ed Enrico Letta, che si terrà alle 11 come comunicato lunedì sera. Le condizi ...Il senatore Pd: Al posto di Draghi chiederei, ai partiti che volessero farlo tornare al governo, garanzie d’acciaio sul fatto che non ricomincino con la guerriglia politica ...