Volley, Fefé De Giorgi spiega l’esclusione di Ivan Zaytsev: “Valutazione tecnica e di squadra. Sua condotta esemplare” (Di martedì 2 agosto 2022) Fefé De Giorgi ha deciso di escludere Ivan Zaytsev dalla rosa di giocatori che parteciperanno ai Mondiali 2022 di Volley maschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Il CT della Nazionale Italiana ha commentato la sua decisione attraverso i canali federali: “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta Valutazione tecnica e di squadra, ho preso la decisione di comunicare all’atleta che non avrebbe fatto parte della rosa dei 14 per il Mondiale. Al fine di evitare qualsiasi tipo di ‘speculazione’, sottolineo che l’atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare”. Ieri si era aperto il collegiale di Cavalese (in provincia di Trento) e il tecnico pugliese ha avuto un colloquio ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022)Deha deciso di escluderedalla rosa di giocatori che parteciperanno ai Mondiali 2022 dimaschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Il CT della Nazionale Italiana ha commentato la sua decisione attraverso i canali federali: “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attentae di, ho preso la decisione di comunicare all’atleta che non avrebbe fatto parte della rosa dei 14 per il Mondiale. Al fine di evitare qualsiasi tipo di ‘speculazione’, sottolineo che l’atleta ha sempre tenuto una”. Ieri si era aperto il collegiale di Cavalese (in provincia di Trento) e il tecnico pugliese ha avuto un colloquio ...

ffforeverrainn : RT @Mora20La: Coach Fefé bello comunque deve essere per forza uno del Twitter volley altrimenti non me lo spiego. - pastarossa_ : @MutantFairy0 Perchè non guardare al futuro e scrivere una nuova e bellissima pagina di volley con a capo un giocat… - scorpiorising83 : Fefè ha sempre ragione, però che cazzo. #Zaytsev #volley - lore_viga : Giustamente Fefè al Mondiale punta a fare bene. - Mora20La : Coach Fefé bello comunque deve essere per forza uno del Twitter volley altrimenti non me lo spiego. -

Terremoto Zaytsev: l'azzurro via dal ritiro della Nazionale, addio al Mondiale Un vero e proprio terremoto ha sconvolto la Nazionale italiana di volley: nella serata di ieri Fefé De Giorgi ha tagliato Ivan Zaytsev in vista del Mondiale di pallavolo. Oggi il numero 9 azzurro è stato mandato a casa, al momento non si registrano comunicazioni ... Volley, Ivan Zaytsev fuori dalla Nazionale: lo Zar non giocherà i Mondiali, il taglio in collegiale Ivan Zaytsev non giocherà i Mondiali 2022 di volley, che andranno in scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all'11 settembre. Il CT Fefé De Giorgi gli ha comunicato il taglio all'inizio del collegiale in corso di svolgimento a Cavalese (in ... Un vero e proprio terremoto ha sconvolto la Nazionale italiana di: nella serata di ieriDe Giorgi ha tagliato Ivan Zaytsev in vista del Mondiale di pallavolo. Oggi il numero 9 azzurro è stato mandato a casa, al momento non si registrano comunicazioni ...Ivan Zaytsev non giocherà i Mondiali 2022 di, che andranno in scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all'11 settembre. Il CTDe Giorgi gli ha comunicato il taglio all'inizio del collegiale in corso di svolgimento a Cavalese (in ...