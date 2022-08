Ufo nel cielo di Milano | “Una vera e propria astronave”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 agosto 2022) Notti d’estate, notti di mistero… Chi non è mai stato con gli occhi all’insù ad osservare ilstellato durante le calde serate estive, in spiaggia o anche solo dai giardini e dai balconi di casa? La speranza è sempre quella di vedere qualcosa: una stella cadente o, perché no qualche, “visita aliena”. Negli ultimi anni, secondo gli ufologi, sono sempre più frequenti gli avvistamenti Ufo, soprattutto durante l’estate. Ne sono un esempio le segnalazioni e le testimonianze arrivate dalla Sardegna: i suoi cieli non smettono di stupire e un caso recente ha suscitato parecchio scalpore (leggi qui). Ma le testimonianze di avvistamenti Ufo arrivano da ogni parte d’Italia: in una notte di fine luglio, lunedì 25, è stato avvistato aquello che sembrerebbe un “oggetto volante non identificato” da Carrino Giovanni, un 44enne che abita in zona Barona. La ...