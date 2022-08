Trombocitemia essenziale, come evitare rischi in gravidanza (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Colpisce in prevalenza le donne: l’età media alla diagnosi è di 60 anni, ma può presentarsi anche in persone giovani, tanto che circa il 20% dei pazienti ha meno di 41 anni. È la Trombocitemia essenziale, una malattia rara che non risparmia le donne in età fertile, per le quali la gravidanza è sì un percorso possibile, ma richiede attenzione e monitoraggio: va programmata e seguita attentamente dall’ematologo di riferimento, oltre che dal ginecologo, per il rischio di complicanze. È infatti documentato che le donne con Trombocitemia essenziale corrono maggiori rischi rispetto alla popolazione generale di andare incontro ad aborto nel primo trimestre di gravidanza, per lo più a causa di infarti multipli a livello placentare, mentre le ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Colpisce in prevalenza le donne: l’età media alla diagnosi è di 60 anni, ma può presentarsi anche in persone giovani, tanto che circa il 20% dei pazienti ha meno di 41 anni. È la, una malattia rara che non risparmia le donne in età fertile, per le quali laè sì un percorso possibile, ma richiede attenzione e monitoraggio: va programmata e seguita attentamente dall’ematologo di riferimento, oltre che dal ginecologo, per ilo di complicanze. È infatti documentato che le donne concorrono maggioririspetto alla popolazione generale di andare incontro ad aborto nel primo trimestre di, per lo più a causa di infarti multipli a livello placentare, mentre le ...

Trombocitemia essenziale, come evitare rischi in gravidanza

Covid, accertato nesso tra vaccino e trombocitemia: cos'è La trombocitemia essenziale (TE) è una neoplasia mieloproliferativa cronica caratterizzata da un consistente aumento delle piastrine e, quale conseguenza diretta, dall'aumento di eventi trombotici.