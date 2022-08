(Di martedì 2 agosto 2022) Il Consiglio Comunale nella seduta odierna hal’didell’esercizio 2022 con 12 voti favorevoli ( Zuccalà – Padula – Monti – Conte – Maggio – Batistoni – Alunno Mancini – Navisse – Moauro – Tibaldi – Villani –Ruggiero), 7 contrari (Abbondanza – Pinna – Pagliuso – Pecchia – Stazi -Fucci – Mengozzi ) e 4 astenuti (Piumarta – De Zanni – Conficconi–Mercuri). Assenti: Zanin e Matarese. Gli interventi Tra gli interventi previsti, la quota principale è riservata ai servizi educativi, al sociale e al supporto di persone e famiglie in difficoltà (disabilità, minori, voucher centri estivi, LEPS, funerali sociali, scuola, ludoteca comunale, sostegno alla povertà, trasporto scolastico, servizio civico) per ...

Pomezia, approvato assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio