Omicidio Civitanova | lo psichiatra | Ferlazzo visitato ad aprile ' Non emersa aggressività'

(Di martedì 2 agosto 2022), la vedova: "? Ora non veniteci a dire che è matto"(Macerata), 2 agosto 2022 - "Bisogna dire subito una cosa: condotte violente e malattia mentale non si ...

LaVeritaWeb : La speculazione elettorale sull’omicidio Ogorchukwu parte dal Pd e arriva ai media di riferimento, con Riotta che f… - fattoquotidiano : L’accusa di Davide Calabria dopo l’omicidio di Civitanova Marche: “Siamo tutti colpevoli”. Il messaggio del capitan… - Internazionale : Il fatto che decine di persone abbiano assistito immobili all’omicidio di Alika Ogorchukwu senza sentirsi parte in… - malpassimo : RT @essenziale_it: Il fatto che decine di persone abbiano assistito immobili all’omicidio di Alika Ogorchukwu senza sentirsi parte in causa… - infoitinterno : Omicidio Civitanova, Filippo Ferlazzo resta in carcere -

, la vedova: "Ferlazzo Ora non veniteci a dire che è matto"(Macerata), 2 agosto 2022 - "Bisogna dire subito una cosa: condotte violente e malattia mentale non si ...... uno di questi era Filippo Ferlazzo, da venerdì in carcere ad Ancona, accusato dell'di ... voleva andare a ballare fuori,in questo periodo è piena di discoteche e locali sul mare ...Civitanova (Macerata), 2 agosto 2022 - "Bisogna dire subito una cosa: condotte violente e malattia mentale non si possono sovrapporre, né si deve credere che un’eventuale incapacità di intendere e di ..."Mi sconvolge anche l'idea che Filippo rischi l'ergastolo - ha spiegato Ursula Lepore -. Lui non è razzista, è bipolare" ...