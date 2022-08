Nancy Pelosi a Taiwan. La minaccia cinese: "Gli Usa pagheranno un prezzo" (Di martedì 2 agosto 2022) Nancy Pelosi sbarcherà a Taiwan. L'aereo Usa che ha portato in Malaysia la presidente della Camera americana ha lasciato la capitale Kuala Lumpur, in base ai media locali e al sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24. E' ormai quasi certo, dopo il susseguirsi delle indiscrezioni dei media, non confermate dall'ufficio della speaker della Camera, né dalla Casa Bianca. Pelosi non ha ancora "confermato i suoi piani di viaggio per Taiwan", ma è un "suo diritto" visitare l'isola e "non c'è ragione" perché Pechino trasformi questa vicenda in un potenziale "conflitto" o la usi come "pretesto" per aumentare l'attività militare nella regione, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, di fatto ammettendo che la visita ci sarà. "Non ci facciamo intimidire dalle minacce ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022)sbarcherà a. L'aereo Usa che ha portato in Malaysia la presidente della Camera americana ha lasciato la capitale Kuala Lumpur, in base ai media locali e al sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24. E' ormai quasi certo, dopo il susseguirsi delle indiscrezioni dei media, non confermate dall'ufficio della speaker della Camera, né dalla Casa Bianca.non ha ancora "confermato i suoi piani di viaggio per", ma è un "suo diritto" visitare l'isola e "non c'è ragione" perché Pechino trasformi questa vicenda in un potenziale "conflitto" o la usi come "pretesto" per aumentare l'attività militare nella regione, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, di fatto ammettendo che la visita ci sarà. "Non ci facciamo intimidire dalle minacce ...

Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - Violin1781 : RT @GeopoliticalCen: Il volo SPAR19 sembra dirigere verso Guam. Perde interesse riguardo alla possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan htt… - MRMRSC6 : RT @GeopoliticalCen: Il volo SPAR19 sembra dirigere verso Guam. Perde interesse riguardo alla possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan htt… -