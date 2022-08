Myss Keta si arrabbia per il coro “Portaci a putta*e” | VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) I concerti musicali sembrano esser diventati un luogo franco in cui poter dire tutto, anche le peggiori amenità. Era accaduto, solo un mese e mezzo fa, a Elettra Lamborghini. E oggi, seppur con modalità differenti, una dinamica simile è stata riproposta durante l’esibizione in un locale di Myss Keta. E la stessa cantautrice misteriosa ha minacciato i presenti che avevano intonato un classico “coro da stadio” volgare e vergognoso: se lo avessero ripetuto, lei avrebbe lasciato il palco mettendo fine alla serata. @ alessiatarulli Mai mettersi contro la queen #missKeta #pazzeska #fyp ? suono originale – Alessia Tarulli Myss Keta si arrabbia per il coro “Portaci a putta*e” Il coro non si percepisce nel ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) I concerti musicali sembrano esser diventati un luogo franco in cui poter dire tutto, anche le peggiori amenità. Era accaduto, solo un mese e mezzo fa, a Elettra Lamborghini. E oggi, seppur con modalità differenti, una dinamica simile è stata riproposta durante l’esibizione in un locale di. E la stessa cantautrice misteriosa ha minacciato i presenti che avevano intonato un classico “da stadio” volgare e vergognoso: se lo avessero ripetuto, lei avrebbe lasciato il palco mettendo fine alla serata. @ alessiatarulli Mai mettersi contro la queen #miss#pazzeska #fyp ? suono originale – Alessia Tarullisiper il” Ilnon si percepisce nel ...

DonnaGlamour : Myss Keta infastidita da un coro minaccia tutti: “Vi caccio dal concerto e…” - ParliamoDiNews : Edoardo Vianello e la hit di Myss Keta a lui ispirata/ `Un disco d’oro a mia insaputa ma come si permettono?`… - ily2dd : RT @xenglishrain: non ne ho le prove ma me lo sento che Joseph Quinn oggi era al bar ad Ischia che beveva uno spritz mentre dalle casse ris… - zazoomblog : Edoardo Vianello ascolta la canzone che ha ispirato Finimondo di Myss Keta - #Edoardo #Vianello #ascolta #canzone - zazoomblog : Edoardo Vianello ascolta la canzone che ha ispirato Finimondo di Myss Keta - #Edoardo #Vianello #ascolta #canzone… -