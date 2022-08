Matilde Gioli, una rabbia nascosta | “Sono andata in terapia”: senso di colpa inconfessabile (Di martedì 2 agosto 2022) L’amatissima attrice, nella propria vita privata, ha trascorso dei momenti difficili. Il racconto lascia senza parole Matilde Gioli (Youtube)Diventata famosa al grande pubblico soprattutto per la sua bravura e per i due magnetici occhi blu, Matilde Gioli ha recentemente mostrato tutte le sue qualità in Doc – Nelle tue mani. Nome d’arte di Matilde Lojacono, l’attrice ha incontrato questo mondo per puro caso a 21 anni quando, iscritta a Filosofia, viene fermata per strada per un ruolo di comparsa ne Il Capitale Umano. Una volta incontrato il regista Paolo Virzì, però, le propone il ruolo di protagonista e da quel momento in poi la sua vita cambia per sempre. Se nel lavoro inanella un successo dietro l’altro, nella vita privata ha vissuto anche momenti di forte difficoltà: ecco cos’è ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 agosto 2022) L’amatissima attrice, nella propria vita privata, ha trascorso dei momenti difficili. Il racconto lascia senza parole(Youtube)Diventata famosa al grande pubblico soprattutto per la sua bravura e per i due magnetici occhi blu,ha recentemente mostrato tutte le sue qualità in Doc – Nelle tue mani. Nome d’arte diLojacono, l’attrice ha incontrato questo mondo per puro caso a 21 anni quando, iscritta a Filosofia, viene fermata per strada per un ruolo di comparsa ne Il Capitale Umano. Una volta incontrato il regista Paolo Virzì, però, le propone il ruolo di protagonista e da quel momento in poi la sua vita cambia per sempre. Se nel lavoro inanella un successo dietro l’altro, nella vita privata ha vissuto anche momenti di forte difficoltà: ecco cos’è ...

Sere10654130 : vogue italia: Tantissimi anche i volti seduti tra i tavoli circolari che hanno popolato l'abbazia più antica di Cap… - Mariagenn59 : Michael Kors (sponsor dell’after party), Diletta Leotta in abito nero glitterato, con scollo e spacco vertiginosi,… - KayRoss89 : RT @IOdonna: Da JLo a Vanessa Hudgens fino a Matilde Gioli, tutti i look più belli della serata - IOdonna : Da JLo a Vanessa Hudgens fino a Matilde Gioli, tutti i look più belli della serata - zazoomblog : Matilde Gioli la sofferenza che lascia senza respiro: “Manchi da morire…” Il lutto devastante - #Matilde #Gioli… -