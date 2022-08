(Di martedì 2 agosto 2022) Si aprono le danze dicon, atteso thriller che verrà presentato in anteprima in Piazza Grande dalla star. Prende il via, mercoledì 3 agosto la 75ma edizione delche sarà aperto dalla proiezione in Piazza Grande didi David Leitch alla presenza di, co-protagonista del, che riceverà l'Excellence Award Davide Campari., prodotto da Sony Pictures, uscirà in sala il 25 agosto distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il ...

ValentinaDAmic4 : Locarno Film Festival 2022 al via domani, l'apertura con Bullet Train e Aaron Taylor Johnson -… - Think_movies : Locarno Film Festival: al via mercoledì 3 agosto la 75esima edizione - laregione : Il Film Festival prima della Prima: Marco Solari - ti_SIC : Le Isole di Brissago ritornano nel cuore del Locarno Film Festival - Ocram_Palomo : RT @AndreaChimy: Locarno Film Festival: la 75esima edizione tra passato e futuro @sole24ore -

Prende il via domani, mercoledì 3 agosto la 75ma edizione delFestival 2022 che sarà aperto dalla proiezione in Piazza Grande di Bullet Train di David Leitch alla presenza di Aaron Taylor - Johnson , co - protagonista del, che riceverà l'...Prende il via domani, mercoledì 3 agosto la 75ma edizione delFestival che sarà aperto dalla proiezione in Piazza Grande di Bullet Train di David Leitch alla presenza di Aaron Taylor - Johnson, co - protagonista del, che riceverà l' ...Il treno ad alta velocità zeppo di killer e sensi di colpa di Bullet Train è, se vi piace, la rappresentazione plastica, fumettistica, slapstick del cinema in affanno e ...Si aprono le danze di Locarno 2022 con Bullet Train, atteso thriller che verrà presentato in anteprima in Piazza Grande dalla star Aaron Taylor Johnson. Prende il via domani, mercoledì 3 agosto la 75m ...