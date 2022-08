Lazio, fra Parisi e Udogie spunta Emerson Palmieri (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato scoppiettante in questa estate per la Lazio. Il presidente Claudio Lotito è sempre più intenzionato a creare una squadra a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri, e la società è quindi al lavoro per prendere un portiere e un terzino sinistro. Per il laterale al momento la pista Udogie sembra proibitiva, con l’Udinese che chiede 25 milioni di euro per il suo gioiello. L’Empoli invece si accontenterebbe di 10 milioni per Parisi. Ma fra i due la soluzione potrebbe essere Emerson Palmieri. L’italo brasiliano non rientra nei piani di Tuchel al Chelsea, e tornare a Roma non gli dispiacerebbe. C’è prima da risolvere però l’eventuale cessione di Hysaj. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato scoppiettante in questa estate per la. Il presidente Claudio Lotito è sempre più intenzionato a creare una squadra a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri, e la società è quindi al lavoro per prendere un portiere e un terzino sinistro. Per il laterale al momento la pistasembra proibitiva, con l’Udinese che chiede 25 milioni di euro per il suo gioiello. L’Empoli invece si accontenterebbe di 10 milioni per. Ma fra i due la soluzione potrebbe essere. L’italo brasiliano non rientra nei piani di Tuchel al Chelsea, e tornare a Roma non gli dispiacerebbe. C’è prima da risolvere però l’eventuale cessione di Hysaj. L'articolo proviene da Italia Sera.

