Juventus, Pogba in partenza verso Lione: a ore il consulto medico – VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista della Juventus Pogba è partito da Torino direzione Lione per il consulto medico sull’infortunio Paul Pogba è partito questa mattina intorno alle ore 11 dall’aeroporto di Caselle in direzione Lione, dove oggi sarà sottoposto ad un consulto medico specialistico in seguito alla lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Queste le immagini raccolte in esclusiva da JuventusNews24 all’aeroporto di Torino-Caselle. Paul #Pogba in partenza da Caselle destinazione Lione. In giornata il francese si sottoporrà ad un consulto medico specialistico in seguito alla lesione del menisco laterale del ginocchio destro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista dellaè partito da Torino direzioneper ilsull’infortunio Paulè partito questa mattina intorno alle ore 11 dall’aeroporto di Caselle in direzione, dove oggi sarà sottoposto ad unspecialistico in seguito alla lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Queste le immagini raccolte in esclusiva daNews24 all’aeroporto di Torino-Caselle. Paul #inda Caselle destinazione. In giornata il francese si sottoporrà ad unspecialistico in seguito alla lesione del menisco laterale del ginocchio destro ...

