Ivana Spagna sull’ex marito Patrick Debort | “È durata pochissimo | è stato un errore”

Si chiama Patrick Debort, è modello e arrangiatore francese, ed è noto al pubblico italiano per essere stato l'ex marito di Ivana Spagna. I due si sono frequentati per 8 anni prima di sposarsi. Un matrimonio che è però durato una manciata di giorni e che venne celebrato a Las Vegas "Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato". Ma se i due non si amavano ed erano solo amici, perché decisero di sposarsi? La cantante ha spiegato di aver parlato con il suo amico veggente del quale si fidava molto: "Mi ha detto che sarebbe durata solo una ...

