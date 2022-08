Il ritorno di Obiang | ' Il mio cuore? Ora so cosa è davvero la vita'

Samp News 24

Un anno dopo, Pedro è un uomo diverso. 'E migliore. Non sono mai stato in pericolo di vita, ma ho avuto la possibilità di chiedermi cosa fosse davvero, la vita. Prima pensavo fosse racchiusa nel ...Perché se Traorè torna come quello del girone di, a sinistra giocherà sempre lui, non me ne ... Da un lato i centimetri e i muscoli (, Thorstvedt, Harroui), dall'altro i piccoletti super ... Sassuolo, Obiang torna in campo dopo il lungo stop: «386 giorni»