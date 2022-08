(Di martedì 2 agosto 2022) L’uso deglidanneggia la nostra salute? Se buona parte delle pubblicazioni scientifiche sembra andare in questa direzione, unsperimentale dell’University College di Londra mette in luce le ricadute positive dell’utilizzo di questi dispositivi digitali sulla. Infatti, secondo i risultati della ricerca, pubblicata sul Journal of Experimental Psychology, il supporto degli strumenti digitali in qualità di ‘esterna’ possono aiutare a far funzionare meglio la ‘interna’ del nostro intelletto. Ai fini dell’esperimento, i ricercatori hanno sviluppato un gioco dida svolgere su un tablet o computer digitale touchscreen. Il test è stato svolto da 158 volontari di età compresa tra i 18 e i 71 anni. Ai partecipanti venivano ...

enpaonlus : DOGGIT, finalmente un corso online che ti darà tutti gli strumenti per una perfetta relazione uomo-cane. Settanta l… - FQMagazineit : Gli smartphone fanno bene alla memoria: “Non è vero che causano la ‘demenza digitale’”. Il nuovo studio - matteobusanelli : RT @GiorgiaLodi: Il COVID-19 ha dato una buona botta a tutto ciò che è digitale! E il fatto che si usi sempre più lo smartphone è sintomo c… - fainformazione : Xiaomi presenta gli occhiali smart Mija Smart Glasses: eccone specifiche e funzioni Prosegue l'espansione di Xiaom… - fainfoscienza : Xiaomi presenta gli occhiali smart Mija Smart Glasses: eccone specifiche e funzioni Prosegue l'espansione di Xiaom… -

Tecnica della Scuola

Apple sta facendo il suo meglio per convincereutenti Android a passare ad iPhone e ha anche ... la possibilità di permutare unoAndroid in cambio di credito da scalare sull'acquisto di ...Grazie agli elementi elaborativi,occhiali smart Mijia Glasses sono in grado di eseguire in AR ... in coppia con il Bluetooth 5.0 , i contenuti sullo, per un pronto ritocco e una ... Gli smartphone Aiutano la memoria Nel trimestre di primavera Apple ha registrato un numero record di utenti Android passati ad iPhone, ha riferito il CEO di Apple, Tim Cook, durante la presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...