Elisabetta Canalis, le curve infiammano l’estate: fisico scolpito in bikini (Di martedì 2 agosto 2022) Continua una bellissima estate per Elisabetta Canalis, che infiamma il web con il suo ultimo post in bikini: non sfugge il fisico scolpito che evidenzia le curve. Una vera gioia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 2 agosto 2022) Continua una bellissima estate per, che infiamma il web con il suo ultimo post in: non sfugge ilche evidenzia le. Una vera gioia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

zazoomblog : Elisabetta Canalis sfoggia uan scollatura da urlo e fa messaggio d’amore alla Sardegna - #Elisabetta #Canalis… - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis, vacanze in Costa Smeralda con la figlia Skyler: gli scatti inediti #gossipitalianews - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis, vacanze in Costa Smeralda con la figlia Skyler: gli scatti inediti #gossipitalianews - redazionerumors : Vacanze in Costa Smeralda per Elisabetta Canalis che si è concessa qualche ora di relax in compagnia della figlia S… - RegalinoV : Elisabetta Canalis, vacanze in Costa Smeralda con la figlia Skyler: gli scatti inediti -