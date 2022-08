**Elezioni: Boschi, 'no Bonino a Renzi per stop a Farnesina, terzo polo conta più di rancori'** (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Emma Bonino dice NO a Matteo Renzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio costruire il #terzopolo anziché vivere di rancori personali". Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Emmadice NO a Matteoperché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio costruire il #anziché vivere dipersonali". Lo scrive in un tweet Maria Elena

