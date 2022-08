"Contro chi sparano". Donetsk, la città più pericolosa al mondo: il racconto-choc (Di martedì 2 agosto 2022) I grandi portoni di ferro che conducono ai sottoscala dei palazzoni in stile sovietico disseminati in tutta Donetsk sono aperti 24 ore al giorno. Nell'angolo, il grigio del calcestruzzo viene squarciato da una scritta rossa che indica la direzione del "rifugio", cosicché, chi si dovesse trovare a camminare al momento dell'arrivo di un colpo d'artiglieria o di un missile, avrebbe un paio di secondi al massimo per provare a correre lì dentro. A patto che senta arrivare "il fischio" che anticipa la collisione. A Donetsk, infatti, gli allarmi antiaerei non esistono. Ci sono app e gruppi Telegram che avvisano del pericolo di bombardamenti o che ne tracciano gli arrivi in tempo reale. Ma dover attivare una sirena ogni mezz'ora non avrebbe senso. Talvolta, a segnalare il pericolo ci pensano le campane della cattedrale ortodossa di Svyato-Preobrazhenskiy. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) I grandi portoni di ferro che conducono ai sottoscala dei palazzoni in stile sovietico disseminati in tuttasono aperti 24 ore al giorno. Nell'angolo, il grigio del calcestruzzo viene squarciato da una scritta rossa che indica la direzione del "rifugio", cosicché, chi si dovesse trovare a camminare al momento dell'arrivo di un colpo d'artiglieria o di un missile, avrebbe un paio di secondi al massimo per provare a correre lì dentro. A patto che senta arrivare "il fischio" che anticipa la collisione. A, infatti, gli allarmi antiaerei non esistono. Ci sono app e gruppi Telegram che avvisano del pericolo di bombardamenti o che ne tracciano gli arrivi in tempo reale. Ma dover attivare una sirena ogni mezz'ora non avrebbe senso. Talvolta, a segnalare il pericolo ci pensano le campane della cattedrale ortodossa di Svyato-Preobrazhenskiy. ...

