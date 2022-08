Alfonso Signorini sul cast del GF Vip 7 | Simona Ventura gli estorce uno scoop VIDEO

(Di martedì 2 agosto 2022) In queste ore,si è lasciato intervistare dae si è lasciato scappare delle interessanti confessioni suldel GF Vip 7. In particolar modo, la presentatrice ha riproposto al collega gli indizi che si è divertito a disseminare in tutto questo periodo sui social. Nel commentare tali oggetti, associati ad L'articolo proviene da KontroKultura.

NicolettaCalle1 : RT @harsiness: alfonso signorini che arriva a cinecittà dopo aver ricevuto la notizia dell’incendio: - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini parla del cast: 'I veri colpi non sono stati ancora annunciati' - infoitcultura : Alfonso Signorini svela il suo segreto per affrontare il Gf Vip - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini spiffera nuovi nomi del cast - BARBARABARISEL2 : @cindygooo Poi Jessica ha diffidato Parpiglia che lavora con Alfonso Signorini, ti pare che la mettono nel primo? -

Giulia Salemi potrebbe tornare al Gf Vip : non come concorrente, però. C'è un nuovo ruolo al qualeavrebbe pensato appositamente per lei. Ecco di che cosa si tratta. Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione ......ufficiale della settima edizione del Gf Vip ancora non si conosce anche se con elezioni in programma domenica 25 settembre si pensa che la data di inizio del reality condotto da...Sonia Bruganelli, prossima a tornare sul set del GFVIP7 come opinionista ha spiegato sui social perchè ha detto di nuovo si a Signorini ...Sonia Bruganelli quest’anno tornerà nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Bonolis aveva rivelato di non voler tornare ...