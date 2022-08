Alberto Matano | “Mi chiusi in stanza, soffrivo”: vittima di un gesto crudele (Di martedì 2 agosto 2022) Il celebre conduttore ha raccontato dei duri retroscena del proprio passato. vittima anche lui di questa piaga della società: è stata dura Alberto Matano (Raiplay)Oggi al centro dei gossip soprattutto per il suo recente matrimonio con il suo compagno, Alberto Matano è un conduttore Rai molto amato da tutto il pubblico. Nella sua vita, infatti, ha dovuto affrontare prese di coscienza non facili, che ne hanno fatto un uomo profondo e sensibile, qualità che emergono in ogni trasmissione che conduce. Al di là dei successi di oggi, però, Alberto Matano ha dovuto vivere anche momenti dolorosi, soprattutto negli anni più importanti: quelli dell’adolescenza. La situazione era difficile, ancora oggi gli mette i brividi. Alberto ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 agosto 2022) Il celebre conduttore ha raccontato dei duri retroscena del proprio passato.anche lui di questa piaga della società: è stata dura(Raiplay)Oggi al centro dei gossip soprattutto per il suo recente matrimonio con il suo compagno,è un conduttore Rai molto amato da tutto il pubblico. Nella sua vita, infatti, ha dovuto affrontare prese di coscienza non facili, che ne hanno fatto un uomo profondo e sensibile, qualità che emergono in ogni trasmissione che conduce. Al di là dei successi di oggi, però,ha dovuto vivere anche momenti dolorosi, soprattutto negli anni più importanti: quelli dell’adolescenza. La situazione era difficile, ancora oggi gli mette i brividi....

redazionerumors : Il conduttore ha deciso di trascorrere con la famiglia qualche giorno in Sicilia e in Calabria per concedersi un po… - infoitcultura : Serena Bortone e Alberto Matano, vacanze rovinate - infoitcultura : Serena Bortone e Alberto Matano, rientro anticipato dalle vacanze - infoitcultura : Alberto Matano resta spiazzato: la Rai ha deciso ufficialmente - RegalinoV : Alberto Matano si gode il mare con la famiglia: una vacanza a tutto relax -