Accordo Letta-Calenda | Sinistra e Verdi chiedono incontro al Pd

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’tra Pd e Azione +Europa non ci riguarda. Chiediamo unal Partito democratico”. Loitaliana ed Europa verde parlando con i cronisti fuori Montecitorio. Il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli spiega: “Prendiamo atto dell’bilaterale tra Partito democratico e Azione +Europa. E’ unche non ci riguarda, tra l’altro non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche. L’che chiediamo al Partito democratico – aggiunge – serve a verificare se ancora ci sono le condizioni di un’intesa elettorale che coinvolga l’alleanza tra”. Il segretario diitaliana Nicola Fratoianni gli fa eco: “Questa ...

CarloCalenda : L'accordo elettorale firmato oggi con il Pd riapre la partita elettorale. Tutti i punti che avevamo chiesto a Letta… - Agenzia_Ansa : FLASH | Letta-Calenda, c'è accordo. Lo rendono noto fonti di Azione #ANSA - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - allegra134 : RT @FaustoDeMaria: In questi ultimi anni gli hanno detto di tutto, accordi segreti con Salvini e/o cdx, e Calenda gli diceva che non era cr… - Leoni14 : RT @CarloCalenda: L'accordo elettorale firmato oggi con il Pd riapre la partita elettorale. Tutti i punti che avevamo chiesto a Letta sono… -

Renzi freme e avverte Calenda: "L'con..." Giorno della verità per il terzo polo Ma la leader di +Europa Emma Bonino, in un'intervista su Sky Tg24 avverte: Renzi nella coalizione 'Calma,...Sono passate esattamente due ore dall'inizio dell'incontro quando arriva la fumata bianca. 'C'è l''. Enricoe Carlo Calenda, stavolta davanti a 'testimono' - al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l'incontro c'erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più ...(Adnkronos) – “Agli amici del ‘dovevamo rompere’, credetemi, mi viene piuttosto naturale. Ma se ci sono le condizioni per costruire, si costruisce”. Carlo Calenda ribatte così via twitter ai follower ...'L'alleanza era partita con un veto, io ho sfidato personalmente tutti gli altri leader a mettersi in gioco, noi nonabbiamo paura di correre ...