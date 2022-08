Torna l’anticiclone africano, caldo in aumento fino a 40°C (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Le previsioni meteo della prima settimana di Agosto sono caratterizzate da una nuova ondata di caldo africano portata dall’anticiclone che giorno dopo giorno si affermerà con sempre più vigore sul nostro Paese. Benché inizi a fare più caldo già da questo lunedì, le temperature stenteranno a salire sensibilmente in quanto soffieranno venti settentrionali che limiteranno l’escalation. Un’escalation che comincerà a prendere forma da mercoledì 3 e che culminerà nei giorni tra giovedì 4 e domenica 7 Agosto. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che i prossimi sette giorni trascorreranno con condizioni di bel tempo su quasi tutte le regioni. Il sole sarà prevalente e soltanto sulle Alpi del Triveneto, specie sui settori di confine, potranno verificarsi, dal tardo pomeriggio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Le previsioni meteo della prima settimana di Agosto sono caratterizzate da una nuova ondata diportata dalche giorno dopo giorno si affermerà con sempre più vigore sul nostro Paese. Benché inizi a fare piùgià da questo lunedì, le temperature stenteranno a salire sensibilmente in quanto soffieranno venti settentrionali che limiteranno l’escalation. Un’escalation che comincerà a prendere forma da mercoledì 3 e che culminerà nei giorni tra giovedì 4 e domenica 7 Agosto. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che i prossimi sette giorni trascorreranno con condizioni di bel tempo su quasi tutte le regioni. Il sole sarà prevalente e soltanto sulle Alpi del Triveneto, specie sui settori di confine, potranno verificarsi, dal tardo pomeriggio, ...

telodogratis : Torna l’anticiclone africano, caldo in aumento fino a 40°C - telodogratis : L’anticiclone africano torna sull’Italia con temperature fino a 40 gradi - News24_it : Meteo editoriale Lunedì 1 Agosto: in Settimana torna l'Anticiclone Africano; caldo in aumento fino a 40°C -… - infoitinterno : Meteo editoriale Lunedì 1 Agosto: in Settimana torna l'Anticiclone Africano - News24Italy : #Torna l’anticiclone africano, caldo in aumento fino a 40°C -

Torna l'anticiclone africano, caldo in aumento fino a 40°C Questa nuova ed ennesima fiammata africana potrebbe mitigarsi soltanto nel weekend quando l'anticiclone africano potrebbe subire un nuovo attacco dal Nord Europa. NEL DETTAGLI O Lunedì 1 . Al nord: ... L'anticiclone africano torna sull'Italia con temperature fino a 40 gradi La fiammata africana potrebbe mitigarsi soltanto nel weekend quando l'anticiclone africano potrebbe subire un nuovo attacco dal Nord Europa. Nel dettaglio, oggi al Nord sole prevalente, al Centro bel ... LegnanoNews.com Questa nuova ed ennesima fiammata africana potrebbe mitigarsi soltanto nel weekend quandoafricano potrebbe subire un nuovo attacco dal Nord Europa. NEL DETTAGLI O Lunedì 1 . Al nord: ...La fiammata africana potrebbe mitigarsi soltanto nel weekend quandoafricano potrebbe subire un nuovo attacco dal Nord Europa. Nel dettaglio, oggi al Nord sole prevalente, al Centro bel ... Torna l’anticiclone con temperature elevate e afa