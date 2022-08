Tecnomar for Lamborghini 63 esposto nel nuovo store in Costa Smeralda

(Di lunedì 1 agosto 2022) A seguito dell’inaugurazione del primo flagshipnell’esclusiva cornice di Porto Cervo, ilfor63 arriva in. Lo yacht, che è il primo realizzato nel colore Grigio Ater, mette in mostra il suo inconfondibile aspetto sportivo e approda all’ormeggio più glamour di tutta la, dopo 3 ore e mezza di navigazione dal quartier generale di Marina di Carrara alla velocità di crociera di 45 nodi grazie ai due motori MAN V12-2000HP.for63 sold out fino al 2024 Il porto scelto, di Poltu Quatu, è un fiordo naturale che si trova esattamente di fronte all’Arcipelago della Maddalena, in una posizione ottimale a pochi kilometri dal Flagshipdel gruppo e ...

