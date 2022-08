Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave. L’aggressore è ancora in fuga (Di lunedì 1 agosto 2022) Una persona è stata uccisa, mentre un’altra è gravemente ferita al termine di una Sparatoria poco distante dal centro di Pescara. Lo scontro a fuoco è scoppiato in un bar all’angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, con un uomo che dopo aver colpito le due vittime, una delle quali è stata trasportata d’urgenza all’ospedale cittadino, si è dato alla fuga dopo l’allarme lanciato da un negoziante della zona. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, ma sul posto sono già intervenuti il 118, polizia e carabinieri che stanno svolgendo i primi rilievi e hanno delimitato l’area interessata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Una persona è stata uccisa, mentre un’altra èmente ferita al termine di unapoco distante daldi. Lo scontro a fuoco è scoppiato in un bar all’angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, con un uomo che dopo aver colpito le due vittime, una delle quali è stata trasportata d’urgenza all’ospedale cittadino, si è dato alladopo l’allarme lanciato da un negoziante della zona. Non sonochiare le motivazioni del gesto, ma sul posto sono già intervenuti il 118, polizia e carabinieri che stanno svolgendo i primi rilievi e hanno delimitato l’area interessata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

