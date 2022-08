Sicurezza stradale, ecco il dispositivo di controllo lungo la Fondovalle Isclero (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDugenta (Bn) – Ha fatto la sua comparsa lungo la Fondovalle Isclero il palo con tanto di telecamere per il controllo dei veicoli che, di volta in volta, passeranno lungo l’arteria. Limite fissato a 60 Km/h per un tratto nel quale c’è questo nuovo dispositivo che dovrà, a quanto pare, controllare le targhe delle auto e, allo stesso tempo, verificare la posizione dei mezzi in termini di revisione e assicurazione. Non dovrebbe essere un rilevatore di velocità, vista la mancanza dell’apposita segnaletica di avviso. Per ora è stato disposto su un tratto ma a breve apparirà anche sulla corsia opposto, un centinaio di metri prima di quello attualmente posizionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDugenta (Bn) – Ha fatto la sua comparsalail palo con tanto di telecamere per ildei veicoli che, di volta in volta, passerannol’arteria. Limite fissato a 60 Km/h per un tratto nel quale c’è questo nuovoche dovrà, a quanto pare, controllare le targhe delle auto e, allo stesso tempo, verificare la posizione dei mezzi in termini di revisione e assicurazione. Non dovrebbe essere un rilevatore di velocità, vista la mancanza dell’apposita segnaletica di avviso. Per ora è stato disposto su un tratto ma a breve apparirà anche sulla corsia opposto, un centinaio di metri prima di quello attualmente posizionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

