Sadr che occupa il Parlamento di Baghdad è un allarme per l' Iran

A guidarli c'era l'ex premier Nouri al Maliki,considera un pupazzo nelle mani dell'Iran. E' alta tensione nella capitale dell'Iraq, Baghdad, per la presenza di due cortei rivali. Da una parte ci sono i sostenitori del clerico sciita Muqtada al Sadr che occupano il Parlamento e parte della Zona verde di Baghdad, un'area fortificata sede di ambasciate e istituzioni. Dall'altra la contro - manifestazione del Quadro di coordinamento. I dimostranti si oppongono alla nomina a primo ministro del rappresentante della corrente sciita minoritaria, Mohammed Shia al-Sudani, filo-iraniano. L'Ue è 'preoccupata per le proteste in corso. La crisi in Iraq si tocca ormai con mano: quella politica, quella economica e sociale. La comunità internazionale appare preoccupata, per quanto sta avvenendo in Iraq Forti tensioni nel Paese del Golfo.