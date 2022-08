Ragazze morte a Riccione, Salvini: “Una preghiera per loro” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – “Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini (foto) esprime le proprie condoglianze per le due sorelle morte ieri a Riccione dopo essere state investite da un treno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – “Unaper Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il leader della Lega Matteo(foto) esprime le proprie condoglianze per le due sorelleieri adopo essere state investite da un treno. L'articolo L'Opinionista.

