Minorenne della Bassa Bergamasca violentata fuori da un locale: arrestato l’aggressore (Di lunedì 1 agosto 2022) È accusato di violenza sessuale e percosse su una 16enne della Bassa Bergamasca un ragazzo di Verona, arrestato nella notte tra sabato e domenica in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Chiari, fuori da una nota discoteca in Franciacorta. Il giovane, 21 anni, incensurato, avrebbe avvicinato la Minorenne con scuse banali all’uscita del locale, per poi aggredirla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trenzano, che al momento della perquisizione hanno trovato addosso al ragazzo anche mezzo grammo di hashish e per questo è stato segnalato anche come assuntore di sostanze stupefacenti. Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022) È accusato di violenza sessuale e percosse su una 16enneun ragazzo di Verona,nella notte tra sabato e domenica in flagranza di reato dai carabiniericompagnia di Chiari,da una nota discoteca in Franciacorta. Il giovane, 21 anni, incensurato, avrebbe avvicinato lacon scuse banali all’uscita del, per poi aggredirla. Sul posto sono intervenuti i carabinieristazione di Trenzano, che al momentoperquisizione hanno trovato addosso al ragazzo anche mezzo grammo di hashish e per questo è stato segnalato anche come assuntore di sostanze stupefacenti.

