L’Iran annuncia: “Siamo in grado di costruire la bomba atomica” (Di lunedì 1 agosto 2022) Teheran – L’Iran ha ”le capacità tecniche per costruire una bomba atomica”. Parola di Mohammad Eslami, capo dell’Agenzia per l’energia atomica di Teheran, che allo stesso tempo ha sottolineato che ”non è in agenda” la costruzione dell’atomica. Lo riporta l’agenzia di stampa semi ufficiale Fars. Eslami ha fatto eco a Kamal Kharrazi, consigliere esperto del leader supremo della Repubblica islamica, l’Ayatollah Ali Khamenei. ”Le accuse mosse da Israele nei confronti del nostro programma nucleare non danneggeranno il nostro lavoro e non ci impediranno di raggiungere i risultati che ci prefiggiamo”, ha aggiunto. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Teheran –ha ”le capacità tecniche peruna”. Parola di Mohammad Eslami, capo dell’Agenzia per l’energiadi Teheran, che allo stesso tempo ha sottolineato che ”non è in agenda” la costruzione dell’. Lo riporta l’agenzia di stampa semi ufficiale Fars. Eslami ha fatto eco a Kamal Kharrazi, consigliere esperto del leader supremo della Repubblica islamica, l’Ayatollah Ali Khamenei. ”Le accuse mosse da Israele nei confronti del nostro programma nucleare non danneggeranno il nostro lavoro e non ci impediranno di raggiungere i risultati che ci prefiggiamo”, ha aggiunto. (fonte Adnkronos)

Agenzia_Ansa : L'Iran annuncia: 'Siamo tecnicamente in grado di costruire la bomba atomica, ma questo obiettivo non è al momento i… - ilfaroonline : L’Iran annuncia: “Siamo in grado di costruire la bomba atomica” - MrEfis79 : RT @Agenzia_Ansa: L'Iran annuncia: 'Siamo tecnicamente in grado di costruire la bomba atomica, ma questo obiettivo non è al momento in prog… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Iran annuncia: 'Siamo tecnicamente in grado di costruire la bomba atomica, ma questo obiettivo non è al momento in prog… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: L'Iran annuncia: 'Siamo tecnicamente in grado di costruire la bomba atomica, ma questo obiettivo non è al momento in prog… -