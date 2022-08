L'Iran annuncia: ' possiamo costruire la bomba atomica' (Di lunedì 1 agosto 2022) Non arrivano notizie rassicuranti dall'Iran che oggi ha fatto sapere di essere in grado di costruire la bomba atomica. Salvo poi precisare di non avere, al momento, questo obiettivo in programma. Dopo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 agosto 2022) Non arrivano notizie rassicuranti dall'che oggi ha fatto sapere di essere in grado dila. Salvo poi precisare di non avere, al momento, questo obiettivo in programma. Dopo ...

