L'inchiesta per tangenti e appalti truccati alla Fiera di Milano (Di lunedì 1 agosto 2022) Massimo Hallecker, ex manager della Fiera di Milano, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta con 11 indagati per corruzione e altri reati. La Guardia di Finanza, su ordine del pubblico ministero Paolo Storari, ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Le indagini, secondo l'ordinanza, hanno consentito di ricostruire un «reiterato sistema di corruzione» che vede coinvolto il senior buyer della società operante nell'organizzazione di convegni e fiere e alcuni imprenditori lombardi. Secondo l'accusa l'ex manager «avrebbe percepito tangenti e ottenuto utilità per altri soggetti nell'ambito dell'assegnazione di tre appalti aventi un valore complessivo di 16,5 milioni di euro». Gli appalti sarebbero stati veicolati a favore di un imprenditore che, mediante un proprio ...

